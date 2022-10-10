Москва выставит на торги участок под автомойку в ЗАО

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Беловежская улица, 4А Карта всех событий

До конца текущего года столица выставит на торги право аренды земельного участка на западе города для строительства автомоечного комплекса с магазином. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В Западном административном округе столицы на торги выставят земельный участок площадью 0,21 гектара. Город заключит с победителем аукциона договор аренды на два года шесть месяцев. За это время инвестор должен будет построить на участке автомоечный комплекс с магазином, — рассказал глава департамента.

Он уточнил, что общая площадь комплекса не должна превышать 434 квадратных метров.

Речь идет об участке, расположенном по адресу Беловежская улица, владение 4а. Он находится недалеко от крупной транспортной развязки МКАД и Можайского шоссе. Рядом с участком расположен жилой район, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что земельный участок площадью 215 соток для строительства объекта культурно-досугового назначения выставили на торги в ВАО.