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Сергунина: Здание Горного института МИСиС отреставрируют в Москве

Лейла Алиева
Город
Сергунина: Здание Горного института МИСиС отреставрируют в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Ленинский проспект, 6 Карта всех событий

Главный корпус Горного института Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» отреставрируют. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Ансамбль Горного института играет важную роль в архитектурном облике района Якиманка. Уже почти 200 лет в нем работают образовательные учреждения. В 1941 году здесь формировалась 1-я Московская дивизия народного ополчения. По решению мэра Москвы выделен грант на реставрацию главного корпуса, — отметила она.

Сергунина: Здание Горного института МИСиС отреставрируют в Москве Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия

Здание было построено в 1801–1802 годах в стиле классицизм, а в 1835 году здесь открылось Мещанское училище — пример московской благотворительности, так как обучение было в нем бесплатным.

Фасады Горного института — скульптуры шахтеров, установленные над восьмиколонным портиком центрального входа. Капители, венчающие колонны над главным входом, украшены орнаментами с символикой горного дела — на них изображены кирка и отбойный молоток. В интерьере присутствуют лестницы чугунного литья XIX века, а также кирпичные своды домовой церкви 1836–1839 годов.

Также специалисты продолжают реставрационные работы в служебном корпусе, который входит в ансамбль усадьбы Голицыных на Старой Басманной улице в Саду имени Баумана.

Реставрация МИСиС Район Якиманка
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