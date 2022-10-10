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Диетолог назвала самый полезный продукт в холодное время года

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог назвала самый полезный продукт в холодное время года
Фото: Pixabay

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала включить в рацион печень, чтобы защитить иммунную систему в холодное время года.

— Печень содержит белок, он необходим для выработки белков иммунной системы. Белок долго переваривается и является топливом для организма, которое вырабатывает много энергии. Поэтому долгое время человек будет ощущать тепло, — пояснила она.

Кроме того, печень богата витамином D, который способствует укреплению иммунной системы организма. Большинство россиян испытывают недостаток данного витамина. Также печень содержит витамин A, обеспечивающий обновление кожи и слизистых.

При приготовлении печени лучше использовать перец и имбирь, специи также улучшают кровообращение, что обеспечивает приток крови вместе с белками иммунной системы к местам повреждений, передает News.ru.

До этого Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» перечислила продукты, содержащие скрытый сахар. По ее словам, особенно много сахара содержится, например, в винограде, банане и хурме.

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