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Метеоролог Леус рассказал, какая погода будет в Санкт-Петербурге в октябре

Ирина Игнатенко
Общество
Метеоролог Леус рассказал, какая погода будет в Санкт-Петербурге в октябре
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Первые дни октября 2022 года выдались достаточно теплыми в Северной столице. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на градус, а в один из дней достигла отметки плюс 15 градусов. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, такая относительно комфортная погода может сохраниться до конца следующего месяца.

— Теплые и влажные тенденции сохранятся в Северной столице практически до конца ноября, будет преобладать циклоническая деятельность, — сообщил он в комментарии «Невским новостям».

В дневные часы температура воздуха составит плюс 7–12 градусов, в ночное время — от плюс 2 до плюс 7 градусов.

Золотая осень в Центральной России продлится еще неделю. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, погодные условия на следующей неделе будут довольно комфортными для середины октября, передает ФАН.

Первые заморозки и снег придут в Москву позже обычного — только в третьей декаде октября, уверяют синоптики. Самое время заняться высадкой первоцветов, которые украсят сад весной следующего года. Как это сделать правильно, рассказала «Вечерней Москве» гендиректор Бюро ландшафтного дизайна Мария Цепкова.

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