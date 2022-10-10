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Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк сняли в России

Елена Самойлова
Общество
Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк сняли в России
Фото: YouTube/MacBeyn

В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк. Об этом сообщил генеральный директор компании Agenda Media Group Алексей Парфун в понедельник, 10 октября.

В комедийном сериале «ПМЖейсон» использовали образы актеров Джейсона Стэйтема, Марго Робби, Киану Ривза и Роберта Паттинсона. Их образы были созданы с помощью дипфейк-технологии: искусственный интеллект заменяет лицо человека другим в фото-, видео- или аудиопространстве. В сериале снялись Юлия Башорина, Андрей Дерюгин и Андрей Коротков.

Действие сериала происходит в 2027 году, главным героем стал Стэйтем, который пытается адаптироваться к жизни в русской деревне.

Как рассказала продакшен-директор компании-создателя Мария Артемова, проект является пародийным, его удалось реализовать всего за три месяца. Комедия уже доступна для просмотра в социальных сетях, передает ТАСС.

В начале сентября вышел трейлер еще одного отечественного сериала «Надвое», главные роли в котором исполнили Александр Петров и Данила Козловский.

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