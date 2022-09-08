Вышел трейлер сериала «Надвое» с Петровым и Козловским в главных ролях

Фото: трейлер сериала «Надвое» (2022)

Режиссер Валерий Тодоровский несколько лет вынашивал идею создания сериала с двумя главными современными российскими актерами. Также ему хотелось сделать что-то типа переклички между Москвой и Санкт-Петербургом, которые соединяет «Сапсан».

В результате он снял сериал «Надвое», в котором сюжет строится вокруг двух друзей-коллег. Они едут в командировку в Питер и не подозревают, что изменят свою жизнь. Женатый и спокойный Костя (Данила Козловский) и раскованный приколист Саня (Саша Петров) любят на работе философствовать о женщинах и хвастаться победами. В Санкт-Петербурге они познакомятся с молодой тусовщицей (Ирина Старшенбаум), а потом с интеллигентной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи станут поворотными пунктами в истории.

Тодоровский немного рассказал, как проходили съемки и чего он ждет от проекта.

— Всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей. В «Надвое» они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель, — сказал он, сообщает StarHit.

Премьера сериала пройдет на сервисах more.tv и Wink, а после все серии покажут на телеканале «Россия 1».

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