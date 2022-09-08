Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вышел трейлер сериала «Надвое» с Петровым и Козловским в главных ролях

Юлия Курганова
Развлечения
Вышел трейлер сериала «Надвое» с Петровым и Козловским в главных ролях
Фото: трейлер сериала «Надвое» (2022)

Режиссер Валерий Тодоровский несколько лет вынашивал идею создания сериала с двумя главными современными российскими актерами. Также ему хотелось сделать что-то типа переклички между Москвой и Санкт-Петербургом, которые соединяет «Сапсан».

В результате он снял сериал «Надвое», в котором сюжет строится вокруг двух друзей-коллег. Они едут в командировку в Питер и не подозревают, что изменят свою жизнь. Женатый и спокойный Костя (Данила Козловский) и раскованный приколист Саня (Саша Петров) любят на работе философствовать о женщинах и хвастаться победами. В Санкт-Петербурге они познакомятся с молодой тусовщицей (Ирина Старшенбаум), а потом с интеллигентной виолончелисткой Настей (Елизавета Базыкина). Эти встречи станут поворотными пунктами в истории.

Тодоровский немного рассказал, как проходили съемки и чего он ждет от проекта.

— Всегда было интересно копаться в «маленьких» подробностях отношений людей. В «Надвое» они и стали основным предметом рассказа. Я очень рад, что Данила Козловский и Саша Петров поверили в проект, без них я его не представлял. Мне кажется, на съемках было много радости от процесса. Во многом потому, что большинство из нас видело в героях себя, свою жизнь. Очень хочется, чтобы это же испытал и наш зритель, — сказал он, сообщает StarHit.

Премьера сериала пройдет на сервисах more.tv и Wink, а после все серии покажут на телеканале «Россия 1».

Мир дождался выхода двух первых эпизодов сериала «Властелин колец. Кольца власти» по легендарным произведениям Дж. Р. Р. Толкина. 2 сентября вышло сразу две серии: «Призраки прошлого» и «По течению». Проект стал самым дорогостоящим в истории мировых сериалов. Несмотря на внушительные суммы, многомиллионная армия поклонников неоднозначно встретила выход картины. Кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал «Вечерней Москве», почему нужно обязательно посмотреть новинку.

Данила Козловский Александр Петров Сериалы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте