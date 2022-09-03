«Дом Дракона» проиграл: почему нужно смотреть сериал «Властелин колец. Кольца власти»

Фото: Сериал Властелин колец, 2022 год

Мир дождался выхода двух первых эпизодов сериала «Властелин колец. Кольца власти» по легендарным произведениям Дж. Р. Р. Толкина. Второго сентября вышло сразу две серии: «Призраки прошлого» и «По течению». Проект стал самым дорогостоящим в истории мировых сериалов. По данным The Wall Street Journal, Amazon потратила более 700 миллионов долларов на приобретение права показа и создание масштабных декораций. Несмотря на внушительные суммы, многомиллионная армия поклонников неоднозначно встретила выход картины. Кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал «Вечерней Москве», почему нужно обязательно посмотреть новинку.

Григорьев сообщил, что первые два эпизода получились весьма красочными с точки зрения визуальной составляющей.

— Как всегда, первые эпизоды очень впечатляют зрителей, — заметил критик. — И в данном случае такой эффект тоже имеется. В новой серии земля эльфов, гномов и иных существ представлена настолько ярко, что можно смотреть, вытаращив глаза. Но, конечно, чтобы уловить картинку целиком и оценить ее по достоинству, нужно смотреть на большом экране, что сегодня для наших зрителей практически невозможно.

При этом эксперт отметил, что красота нового мира, представленная в приквеле, ничем не уступает по уровню графики оригинальной трилогии Питера Джексона:

— В том, что с точки зрения графического дизайна работа проделана великолепно, можно убедиться, даже посмотрев трейлер. Батальные сцены, образы выдержаны в стиле, который нам знаком. Но вот многих критиканов, да и зрителей не устраивает внедрение новых персонажей, которые не совсем соответствуют толкиновскому стилю.

Эксперт намекает на появление в первых эпизодах темнокожих героев, которые если и встречались в оригинальном проекте, то играли преимущественно негативные роли.

Собеседник «ВМ» заметил, что зрители очень ждут погружения в мрачный мир, напоминающий континент Средиземья в вымышленной вселенной:

— Смотреть новые эпизоды уже нужно ради того, чтобы расширить свои знания о вселенной трилогий Питера Джексона. К тому же именно в «Кольцах власти» зрители увидят полноценное воплощение культовых героев, совсем юных персонажей, которые всем известны и любимы.

Большим преимуществом станет появление невероятного числа персонажей, происходящих из разных уголков Средиземья, добавил кинокритик.

Он уточнил, что многие эксперты, несмотря на определенные недочеты нового шоу, уже назвали проект многообещающим:

— Сейчас действия в картине даются широкими мазками, а дальше все детальнее будет раскрываться мир, представленный в «Кольцах», — уточнил Григорьев.

По его словам, все затаили дыхание в ожидании, как на шоу повлияют смена режиссеров и появление новых героев.

В заключение собеседник «ВМ» добавил, что в сериальной битве по уровню воображения «Дом Дракона» уже проиграл приквелу «Властелина колец». Сериал Amazon до того поражает воображение зрителя, что на его фоне «Драконы» смотрятся как обычная любительская кинолента, заключил эксперт.