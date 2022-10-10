Жительница Подмосковья потеряла 100 тысяч рублей после общения с незнакомцем

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Жительницу Подмосковья попытались обокрасть на 1,2 миллиона рублей, но удовлетворились и имеющимися 100 тысячами. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 10 октября.

По ее словам, 55-летней жительнице Одинцовского городского округа позвонила женщина, представившаяся ее теткой, и сообщила, что стала виновницей серьезного ДТП. После этого «родственница» передала трубку неизвестному мужчине, который назвал себя сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что для того чтобы не привлекать «тетю» к уголовной ответственности, а также для возмещения ущерба ему нужно передать 1,2 миллиона рублей через курьера, который придет к подъезду женщины. Жительница Подмосковья согласилась, сообщив при этом, что у нее есть только 100 тысяч.

Уже после того как жертва передала деньги злоумышленнику, она поняла, что это обман, и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре одного из подозреваемых задержали. Им оказался 28-летний житель Тверской области, который выполнял роль курьера.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина причастен и к другому похожему преступлению на территории города. Тогда ему удалось похитить 300 тысяч рублей.

Сам подозреваемый сообщил, что нашел эту работу в интернете. В его обязанности входило забирать деньги по указанным адресам, переводить их на определенные счета, оставляя себе десять процентов в качестве вознаграждения.

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Фигурант отправлен под домашний арест. Полиция разыскивает соучастников афериста.

Еще один случай мошенничества произошел в столице. Подмосковная семейная пара одолжила у знакомой москвички миллион рублей на развитие бизнеса, но отказалась отдавать деньги в срок.