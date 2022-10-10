Подмосковье вошло в число лидеров по экспорту пищевой продукции

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Московская область входит в число лидеров среди регионов России по поставкам за рубеж готовой пищевой продукции. Растет спрос на отечественные продукты животноводства и растениеводства.

Заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов сообщил, что Подмосковье экспортирует товары в 70 стран мира.

— Большая доля товаров проходит через Агрохаб «Селятино». Это ключевой центр по развитию экспортной инфраструктуры, который позволяет отправлять на Восток сотни тысяч тонн продукции Центрального федерального округа, — отметил он.

Руководство Агрохаба тесно работает с правительством Московской области, получает субсидии, экспертную поддержку. В планах на ближайшие годы третья очередь строительства, которая позволит увеличить мощности перевалки вдвое. Новые агроэкспрессы пойдут в Китай, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Иран, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье не менее 8 лет наращивается производство молока, передает РИАМО.

5 октября в столице открылась ХХIV Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022», на которой главные игроки отрасли представили свои проекты.