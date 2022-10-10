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Врач-иммунолог Болибок рассказал, когда лучше привиться от гриппа

Анастасия Колоскова
Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-иммунолог Болибок рассказал, когда лучше привиться от гриппа
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Ставить прививку от гриппа нужно с учетом сроков выработки иммунитета и начала сезона заболевания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— В России эпидемия гриппа обычно приходится на январь — февраль, самое раннее — конец декабря. Так что идеальное время для вакцинации — октябрь — ноябрь, — рекомендует эксперт.

Он пояснил, что иммунитет обычно начинает вырабатываться спустя три недели после вакцинации, а максимальный эффект достигается через полтора–два месяца.

Если человек не успеет поставить прививку до февраля, все равно сделать ее будет целесообразно, так как сезон заболевания завершается в стране лишь в апреле, уточнил собеседник «ВМ».

С наступлением холодного сезона происходит обострение самых разных заболеваний, в том числе гриппа. Чем и когда прививаться от этой инфекции и стоит ли вообще это делать — в материале «Вечерней Москвы».

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