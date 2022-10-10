Психолог Шахов дал советы, как справиться с негативными эмоциями после развода

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После развода люди могут по-разному переживать произошедший разрыв, нередко справиться с этим могут помочь совместные походы на терапию. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

— Хорошо, если после разрыва бывшие партнеры могут договориться о совместной терапии. Несколько походов к психологу помогут освободиться от груза прошлых обид и с чистым сердцем отправиться в новую счастливую жизнь. Но это, скорее, исключение, — отметил Шахов в комментарии РИАМО.

Психолог добавил, что расставание часто становится травмирующим событием, особенно если еще живы чувства к партнеру. Нужно разобраться со своими эмоциями, выяснить причину душевной боли.

Помочь справиться с душевной болью после расставания может передача эмоций другому человеку. Это может быть бывший партнер, друг, профессиональный психолог.

До этого кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог Денис Долгов пояснил, почему вредно всегда готовиться к худшему. По его словам, когда человек думает о плохом, он проживает эмоции этого состояния. Из-за этого человек рискует приобрести нечто похожее на посттравматическое расстройство, передает ФАН.

Наши эмоции и внутренние состояния выражаются не только через слова. Многое сообщается через положение рук, позу, походку. Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказал об особенностях передачи информации через тело.