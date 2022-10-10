Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Люблинская улица Карта всех событий

Мужчина ударил собеседника ножом в живот на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в понедельник, 10 октября.

По информации ведомства, вечером на Люблинской улице двое мужчин поссорились. В какой-то момент, один из них вышел из себя и ударил второго ножом в живот.

Пострадавший выжил, его госпитализировали. Врачи заключили, что здоровью раненого был причинен тяжкий вред.

Вскоре сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего жителя столицы. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Еще один похожий случай произошел в Подмосковье. Мужчина забил до смерти обидчика у входа в магазин.