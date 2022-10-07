Мужчина избил обидчика до смерти у магазина в Подмосковье

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Раменский городской округ, рабочий посёлок Ильинский Карта всех событий

Мужчина напал на собеседника около магазина в Подмосковье и избил до смерти. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 7 октября.

По ее словам, 4 октября двое мужчин поссорились на выходе из магазина в рабочем поселке Ильинский Раменского городского округа. В результате конфликта один из спорщиков несколько раз ударил другого по лицу, а потом бросил через бедро.

Пострадавшего госпитализировали, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 25-летний местный житель. На допросе он во всем признался и сообщил все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения.

Другой случай, когда тяжкие телесные повреждения привели к смерти потерпевшего, произошел в Подмосковье в конце сентября. Водитель автомобиля, пострадавшего от столкновения с мотоциклом, избил виновника ДТП битой до смерти.