Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева: «Мы еще больше стали ценить кремлевские турниры»

Фото: пресс-служба мероприятия

22 октября в Москве пройдет «Кубок Кремля — Гордость России!» - турнир по спортивным бальным танцам. Организатор — президент Российского Танцевального Союза, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Многократные победители танцевальных турниров в Кремле и финалисты международных профессиональных турниров по латиноамериканским танцам среди профессионалов, чемпионы России 2022 Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева поделились с корреспондентом «Вечерняя Москва» о том, как складывалось прошедшее лето, что планируют в новом танцевальном сезоне, как ждут Кубок Кремля.

«Повезло, что смогли добраться до Блэкпула»

Кирилл: К сожалению, сейчас турниров для профессионалов, по-прежнему проходит мало. В России нам вообще еще ни разу не удалось станцевать после апрельского Кубка Кремля. Да и из зарубежных соревнований мы только на два попали. Повезло, что смогли добраться до Блэкпула.

Валерия: Это было очень важно для нас. Поэтому невзирая на все сложности, связанные с дорогой, и на некоторые страхи, которые присутствовали в связи с нынешней сложной обстановкой, мы купили билеты, доехали до Блэкпула и выступили там. Заняли второе место. Правда дуэтов на фестивале было заметно меньше чем обычно, да и зрительный зал не был заполнен. Но как бы там ни было, танцевать на Блэкпулском турнире это всегда незабываемые впечатления. И еще один турнир, на котором мы выступили — это Embassy Ball. Он проходил в Лос-Анджелесе в сентябре. И впечатления оставил самые позитивные. Было большое количество участников.

Кирилл: Всего два конкурса с апреля. Хотелось бы больше соревновательной практики иметь. Я не очень люблю большие перерывы между турнирами. Как-то выпадаешь из этой череды соревнований и уже не та физическая форма.

Валерия: Заново нужно восстанавливаться после таких перерывов, начинаешь наверстывать, приходить в физическую форму, и это уже не так легко, как когда один за другим турниры танцуешь, постоянно пребывая в тонусе. Участие в соревновании — лучшая подготовка к следующему!

Кирилл: Правда, хоть турниров и мало совсем было, но лето пролетело очень стремительно. Было много работы, тренировок. Семинары, уроки, сборы. И отдохнуть тоже немного успели.

«В статусе индивидуальных артистов»

Кирилл: Сейчас за рубежом нам приходится танцевать в статусе индивидуальных артистов, свою страну мы представлять на международных турнирах не можем.

Валерия: Были некоторые опасения, когда мы ехали на зарубежные турниры, что могут быть какие-то неприятные моменты. Но их, к счастью, не было. Все были доброжелательны и приветливы, как обычно. И даже какого-то психологического дискомфорта от этого нейтрального статуса мы особо не почувствовали.

Кирилл: Потому что организаторы вообще не стали объявлять страны, от которых выступали танцоры. Назывались только имена. И это сильно упростило ситуацию психологически.

Валерия: Просто никто на этом не акцентировал внимание. Ну а то, что мы выступаем за Россию это и так все знают без объявлений!

«Будем использовать каждую возможность»

Кирилл: В отличие от лета на осень у нас большие планы по выступлениям. Еще до Кубка Кремля мы собираемся принять участие в нескольких значимых английских турнирах. Сначала станцуем на One Hundred Star, затем выступим на International, который будет продолжаться несколько дней. И после этого еще London Ball в программе.

Валерия: Потом 22 октября нас всех ждет прекрасное событие — Кубок Кремля. Кирилл там будет танцевать два турнира — наш профессиональный и Кубок по Pro-Am со своей студенткой Мариной Максимовой.

Кирилл: Думаю, то, что за вечер я станцую шесть туров не будет представлять для меня сложность, ведь как раз перед этим мы пройдем мощную соревновательную подготовку на турнирах в Англии (смеется). Далее хотелось бы попасть на турнир в голландском городе Ассене. Еще в планах стоит участие в Russian Open. Это традиционный турнир Евгения Смагина. Он проходит в Санкт-Петербурге. В последние дни осени в Австрии будет проводиться чемпионат мира. Хотелось бы и туда попасть. Мы постараемся выступить на всех этих турнирах. Танцевать на международных соревнованиях — это очень важно. Поэтому будем использовать каждую такую возможность.

Валерия: Надеемся, что в обозримом будущем откроется после пандемии Азия и начнет, как и раньше, принимать на своих турнирах всю мировую танцевальную элиту. Раньше в азиатских странах каждый танцор проводил очень много времени. Там турниры шли один за другим. И сейчас их очень не хватает. Жаль, что пока мало танцевальных соревнований для профессионалов проводится в России.

Кирилл: Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем их станет больше. Я знаю, что уже что-то делается в этом направлении, и скоро мы сможем чаще выступать в своей стране.

Валерия: В этом смысле Кубки Кремля, которые теперь проводятся два, а то и три раза в год — это настоящая отдушина для наших танцоров. Мы еще больше стали ценить эти великолепные турниры. Мы очень благодарны организаторам за возможность танцевать в Кремле. Думаю, что все наши танцоры сейчас, как и мы, с еще большим воодушевлением ждут турниров на кремлевском паркете и с еще большим энтузиазмом к ним готовятся.

«Заплакать от восторга и рассмеяться от счастья!»

Кирилл:Организаторам хочется пожелать, чтобы 22 октября праздник прошел так же гладко, как и всегда, и как обычно остался надолго в памяти участников и зрителей. А публике я пожелаю испытать невероятные эмоции: заплакать от восторга и рассмеяться от счастья! Участникам я желаю добраться до турнира, суметь выложиться на сто процентов и показать свой лучший танец!