Четыре дома в трех округах Москвы передадут под заселение по реновации в октябре

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Краснолиманская улица, 21 Карта всех событий

Четыре новостройки по программе реновации столичного жилфонда планируется передать под заселение в ЮЗАО, ЮВАО и САО в октябре текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики в понедельник, 10 октября.

По словам главы департамента Сергея Левкина, новостройки располагаются по адресам: улица Краснолиманская, дом 21 и дом 29 (Южное Бутово, ЮЗАО), улица Люблинская, дом 109, корпус 1 (Люблино, ЮВАО), улица Талдомская, дом 1 (Западное Дегунино, САО).

Он отметил, что общая площадь жилья составила свыше 50 тысяч квадратных метров, а новые квартиры получат более двух тысяч москвичей, сообщает сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как уточняется, только в Южном административном округе столицы более шести тысяч человек из 46 старых домов переехали в современные квартиры по программе реновации.

До этого Сергей Левкин сообщил, что благодаря растущей динамике расселения старых домов и их демонтажу освобождаются территории для строительства современного жилья для участников программы реновации. По его словам, жители города стали переезжать в 2018 году.