В Белгороде объяснили звуки взрывов уничтожением боеприпасов

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Причиной звуков взрывов в Белгороде и пригородах является ликвидация боеприпасов военными. Об этом сообщили в региональном оперштабе в понедельник, 10 октября.

— В городе Белгород, Белгородском и Яковлевском городских округах были слышны хлопки. Взрывотехниками Министерства обороны проводилось уничтожение боеприпасов на полигоне, — приводит сообщение РИА Новости.

В конце сентября на территории города Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа сработала система противовоздушной обороны. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что женщина погибла в результате обстрела со стороны украинской армии села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.

Позже стало известно, что все школы в Шебекинском и Валуйском округах Белгородской области в октябре продолжат работать в дистанционном формате обучения. До этого школы в регионе были переведены на дистант с 26 сентября сроком на неделю. Оперативная обстановка в регионе пока не позволяет отменить режим дистанционного образования.