Система ПВО сработала в Белгороде в ночь на 30 сентября

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На территории города Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа сработала система противовоздушной обороны (ПВО), на данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил в пятницу, 30 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

— Несколько минут назад в Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу, — написал он на своем официальном канале в Telegram.

В последний раз система противовоздушной обороны срабатывала на территории Белгорода вечером в минувшую среду, 21 сентября.

Кроме того, как минимум четыре мощных взрыва прогремели в украинском Херсоне вечером 21 сентября. Над местом взрывов поднимался густой черный дым. Следов работы систем противовоздушной обороны не наблюдалось, однако были слышны взрывы.