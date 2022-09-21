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Несколько мощных взрывов прогремели в Херсоне, работает система ПВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Несколько мощных взрывов прогремели в Херсоне, работает система ПВО
Фото: depositphotos

Как минимум четыре мощных взрыва прогремели в украинском Херсоне. Об этом стало известно в среду, 21 сентября.

Уточняется, что взрывы слышны неподалеку от мостоперехода ХБК — Таврический. Над местом взрыва сейчас поднимается густой черный дым. Следов работы систем противовоздушной обороны видно не было, однако слышны взрывы.

Информации о пострадавших пока не поступало, передает со ссылкой на своего корреспондента с места событий РИА Новости.

Накануне в пресс-службе администрации города Энергодара заявили, что ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции с применением осколочно-фугасных снарядов, тем самым повредив инфраструктуру на территории объекта. В администрации обратили внимание на то, что беспорядочные нападения на станцию со стороны киевского режима являются подтверждением «политики ядерного терроризма», проводимой руководством Украины.

16 сентября по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. В результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.

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