Система ПВО сработала в Белгороде

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Система противовоздушной обороны сработала в Белгороде. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— В Белгороде сработала наша система ПВО. О последствиях на земле данные уточняются, так же как и о пострадавших, — заявил он.

Губернатор также пообещал сообщить, если появится информация о пострадавших при обстреле. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, как минимум четыре мощных взрыва прогремели в украинском Херсоне вечером 21 сентября. Над местом взрывов поднимался густой черный дым. Следов работы систем противовоздушной обороны не наблюдалось, однако были слышны взрывы.

До этого стало известно, что по центру Херсона рядом со зданием местной администрации был совершен ракетный удар. Уточняется, что в результате обстрела как минимум один человек погиб, еще один был ранен.

В пресс-службе администрации города Энергодара Запорожской области Украины заявили, что ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции с применением осколочно-фугасных снарядов, тем самым повредив инфраструктуру на территории объекта.