«Вынужденная мера»: военный эксперт назвал цели ударов ВС РФ по украинским городам

Фото: Минобороны РФ

Атаки российских Вооруженных сил утром 10 октября призваны нанести ущерб центрам принятия решений. Также они повредили транспортную и энергетическую системы Украины. Об этом «Вечерней Москве» рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт отметил, что атакуют прежде всего военно-космические силы в лице дальней авиации.

— Наносятся удары по целям, вызывающим стратегический интерес: теплоэлектростанциям, энергетическим сетям, мостам. Удары нанесены не только по центру Киева, где находится здание СБУ и офис президента, но в том числе и по другим городам: Одессе, Житомирской области и т. д., — рассказал собеседник «ВМ».

Происходящее сейчас — большая помощь российским бойцам, которые стоят в обороне (за исключением Донецкого направления) и ждут подхода наших резервов, пояснил специалист. Удары помогут нанести ущерб энергетике и транспортным узлам, кроме того, выводятся из строя здания, из которых идут информационные атаки в сторону России, уверен Дандыкин.

Эксперт отметил, что удары по стратегическим объектам Украины — вынужденная мера.

— Это момент того, что у России есть длинная рука, и она не применялась в таком плане, а сейчас применяется вынужденно. Потому что воюет не только киевский режим, а весь блок НАТО. Если поначалу была разномастная толпа наемников, то сейчас очевидно, что идут в атаку кадровые бойцы НАТО. Может быть, они выведены в резервы, но мы видим, что имеем дело с обученным противником, который на отдельных направлениях превышает численность киевских формирований, — заметил собеседник «ВМ».

По словам Дандыкина, Украина наносит удары по Донецку и Луганску, а также по старым российским территориям: Белгородской, Брянской и Курской областям. Вызов брошен, поэтому Россия на него ответила серьезно и должна отвечать дальше, резюмировал эксперт.

В центре Киева прогремели несколько взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в понедельник, 10 октября. Также сообщалось об ударах по другим городам.