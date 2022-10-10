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Поймали при проверке документов: в Москве убийцу осудили спустя 20 лет

Степан Жирнов
Происшествия
Поймали при проверке документов: в Москве убийцу осудили спустя 20 лет
Фото: shutterstock
Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Мужчину, убившего двух человек, после чего скрывавшегося по поддельным документам, осудили спустя больше 20 лет. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 10 октября.

По ее словам, 28 февраля 1999 года О. Котлячков поссорился с двумя мужчинами в ночном клубе на улице Удальцова, после чего выстрелил в них несколько раз из огнестрельного оружия. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

После совершения преступления подсудимый купил за 20 тысяч рублей у неизвестного поддельный паспорт гражданина РФ с именем другого человека и замененной фотографией.

Мужчину задержали после того, как 19 февраля 2022 года он предъявил поддельный документ сотруднику полиции.

По данному факту в отношении 52-летнего жителя столицы было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух лиц» и «Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей».

Спустя более 20 лет после совершения преступлений Московский городской суд признал Котлячкова виновным и приговорил его к 17 годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Еще одно преступление прошлых лет раскрыли в столице спустя 10 лет. Мужчина предстанет перед судом за убийство, совершенное на северо-западе Москвы в 2012 году.

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