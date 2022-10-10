Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Новоалександрово Карта всех событий

Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка в подмосковном городском округе Мытищи. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в понедельник, 10 октября.

По ее словам, в ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства трагедии, а также будет дана правовая оценка обеспечению должностными лицами безопасности при демонтаже металлических конструкций.

Также прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 9 октября на территории базы отдыха в деревне Новоалександрово. Во время прогулки по парку на трехлетнюю девочку упала металлическая арка летнего шатра, которую разбирали рабочие. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.