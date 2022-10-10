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Сотрудник полиции свел счеты с жизнью в Подмосковье, оставив предсмертную записку

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудник полиции свел счеты с жизнью в Подмосковье, оставив предсмертную записку
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Подмосковье сотрудник полиции свел счеты с жизнью, оставив предсмертную записку. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.

Тело 42-летнего старшего сержанта обнаружили в собственном доме, расположенном в одной из деревень Орехово-Зуевского района. При мужчине обнаружена посмертная записка с жалобами на бытовые проблемы и неурядицы в семье.

По данному факту проводится проверка, сообщил «МК».

Другое самоубийство было совершено в столице 5 октября. Счеты с жизнью свел бывший ректор ВГИКа, Александр Новиков.

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