Синоптик Позднякова предупредила о похолодании в Москве

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Жителей Москвы в ночь на вторник и среду ждет похолодание до минусовых температур, однако после этого вернутся теплые дни. Об этом рассказала синоптик, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она отметила, что отрицательные температуры в ночное время не редкость для октября.

По ее словам, в ночь на вторник и среду температура в Москве понизится до минус одного градуса. Дневная температура останется высокой, во вторник будет плюс 10–12 градусов тепла, в среду — плюс 8–10 градусов, что примерно соответствует климатической норме.

После двух холодных ночей с отрицательными значениями в столицу вернется солнце, а температура еще несколько дней продержится на уровне плюс 8–10 градусов, передает «360».

До этого ведущий специалист Центра «Фобос» Александр Синенков сообщил, что бабье лето задержится на территории центральной части России еще на неделю. При этом атмосферное давление все время будет выше средних многолетних значений, в пределах 754–755 мм ртутного столба. Облачность будет переменной, но в дневные часы чаще будет стоять солнечная погода, передает МИР 24.

Ранее синоптик Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде на предстоящей неделе.