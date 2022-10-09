«Классическая золотая осень»: синоптик Тишковец рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Золотая осень в Москве / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, для середины октября погодные условия в ближайшие семь дней будут довольно теплыми:

— Неделя начнется с кратковременных дождей, которые пройдут в воскресенье вечером и в ночь на понедельник, 10 октября.

После чего уже в дневное время атмосфера стабилизируется, так как в столичный регион придет антициклон с запада, который удержит свои позиции до субботы включительно, благодаря чему жители региона будут довольствоваться классической золотой осенью, пообещал синоптик.

Тишковец отметил, что солнце будет чередоваться с облаками, но осадки маловероятны. Так, 10 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут от 10 до 12 градусов, а днем — плюс 11–13 градусов.

Во вторник, 11 октября, в столице ожидается ясная погода без осадков, температурные показатели ночью достигнут 6–8 градусов с положительными знамениями, а днем будет плюс 12–14.

Малооблачная погода ожидается в середине недели, 12 октября:

— Ночью столбик термометра покажет 6–8 градусов тепла, а днем достигнет 14 градусов, ветер будет слабый. Теплая погода продолжит радовать жителей столичного региона и в конце недели, — уточнил Тишковец.

В четверг, 13 октября, в Москве ожидается ясная погода со среднесуточной температурой 11–13 градусов. Ночью эти показатели опустятся до плюс 6–8 градусов.

В последний рабочий день и выходные сохранятся аналогичные показатели. Погода будет ясной и без осадков, заключил синоптик.