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Сотрудники полиции спасли девушку в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники полиции спасли девушку в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Россия, Московская область, Королёв, Пионерская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции спасли девушку в подмосковном Королеве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 10 октября.

По ее словам, лейтенант полиции Михаил Линков и сержант Алексей Колиух получили сообщение о том, что на улице Пионерской девушка находится в опасности на семнадцатом этаже.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и спасли 22-летнюю жительницу Москвы. На данный момент девушка передана в медицинское учреждение, ее жизни ничего не угрожает.

Другую девушку из опасной ситуации выручили сотрудники подмосковной ГИБДД. Полицейские помогли женщине выбраться из-за ограждений моста через реку Нару.

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