Астролог Кройцер рассказала, какой день на этой неделе лучше всего подходит для свадьбы

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Ведический астролог Светлана Кройцер поделилась прогнозом на предстоящую неделю.

По ее словам, в понедельник преобладают легкие энергии. В этот день можно просто отпустить ситуацию и наслаждаться окружающим миром. День подходит для творчества, занятий спортом.

Во вторник и в среду, отметила астролог, стоит избегать конфликтов и стараться сдерживать эмоции.

Энергии четверга довольно активны, поэтому стоит сделать акцент на бытовых делах. Лучше не начинать никаких новых проектов, для этого подойдут другие дни.

Кройцер добавила, что пятница отлично подойдет для начала лечения, коротких поездок.

Суббота, 15 октября, отлично подходит для заключения браков, а воскресенье — благоприятный день для активных действий и покупки транспортных средств, передает слова астролога ФАН.

До этого астролог Анна Лебеденко сообщила, что в начале наступившей недели, в первые дни после полнолуния, лучше во время общения поддерживать доброжелательный эмоциональный контакт, а также сохранять оптимистичный настрой и верить в свои силы, передает «Радио 1».

Наступившая неделя принесет перемены в жизнь многих людей, а предугадать их помогут звезды. Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака с 10 по 16 октября.