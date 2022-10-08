Астрологи подготовили гороскоп на неделю для всех знаков зодиака

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Грядущая неделя принесет перемены в жизнь многих людей, а предугадать их помогут звезды. Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака с 10 по 16 октября.

Самое время для Весов начать принимать важные решения. Однако не следует идти на поводу эмоций, нужна холодная голова.

Вторник и среда — дни рутины, а во второй половине недели возникнет возможность увеличить доходы. Кроме того, пятница откроет возможности для личного фронта.

Продуктивная неделя ожидает родившихся под знаком Овна. Правда, в отношениях с людьми все пойдет не лучшим образом.

Недопонимание — главный бич на грядущей неделе. Также Овнам следует осторожнее вести себя с деньгами.

В самом начале недели проявить особую осторожность следует Тельцам. Но если в понедельник можно столкнуться с проблемами, то остаток недели у них пройдет гораздо лучше, чем у прочих представителей зодиакального круга.

Начало недели у Близнецов довольно пустое, возможны конфликты. Зато им можно доделывать ранее начатые дела. Четверг и пятницу им стоит отвести для важных решений, а выходные посвятить только своим родным и близким.

Вторник, среда и воскресенье — самые прекрасные дни для Раков. Рациональное мышление и спокойствие окрылят рожденных под этим знаком и даруют множество возможностей.

Отдаться на волю судьбы следует в понедельник Львам. А вот во вторник им предстоит столкнуться с рутиной. Среда — день сорванных договоренностей. Зато остаток недели удивит своей продуктивностью и приятным отдыхом в выходные.

Дев несет течение всех ярких тенденций этой недели. Записывайте: никакой активности и инициатив в понедельник, в среду остерегайтесь конфликтов и скандалов, в четверг и пятницу трудитесь в поте лица.

Любовные неудачи поджидают в первой половине недели Скорпионов. Но уже с четверга дела пойдут в гору. Главное — не принимать поведение посторонних слишком близко к сердцу.

Воздержаться от новых знакомств следует Стрельцам. Вместо этого они смогут поставить точку в каком-то затяжном конфликте, если такой имеется.

Позитивная и удачная неделя ждет Козерогов. Проявив осторожность в понедельник, всю остальную неделю они могут не переживать ни о чем.

Тихо переждав первый день недели, Водолеи смогут не наделать глупостей. После дела станут лучше: кто-то одержит победу на любовном фронте, а кто-то поправит свое финансовое положение.

Рыбам ни в коем случае нельзя пытаться строить на этой неделе отношения. Это закончится неизбежным фиаско. Если же рожденные под этим знаком сами хотят оборвать с кем-либо связь — для этого есть среда, передает «Телепрограмма».

Астролог Ирина Павлюкова подготовила финансовый гороскоп для представителей всех знаков зодиака на октябрь 2022 года.