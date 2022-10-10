Фото: СК РФ

Пьяный водитель попытался подкупить сотрудника ГИБДД на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 10 октября.

По ее словам, 7 октября в салоне служебного автомобиля 34-летний мужчина, которого остановили за управление машиной в нетрезвом виде, предложил сотруднику ГИБДД 100 тысяч рублей за то, чтобы полицейский не составлял протокол по данному нарушению. Инспектор отказался, после чего злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело пос статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». В ходе допроса обвиняемый вину признал и раскаялся в содеянном. Он находится под подпиской о невыезде.

Похожий случай произошел в районе Останкино в Москве. Водитель предложил инспектору взятку в размере 18 тысяч рублей, но полицейский отказался.