Сотрудники ГИБДД задержали взяточника

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который пытался дать взятку на северо-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 22 сентября.

По ее словам, подозреваемого остановили сотрудники ГИБДД 20 сентября в районе Останкино. Когда 30-летний мужчина оказался в служебном автомобиле, он предложил полицейскому взятку в размере 18 тысяч рублей для того, чтобы на него не оформили административный протокол. Сотрудник Госавтоинспекции отказался, после чего злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки должностному лицу». Подозреваемый вину признал и раскаялся. Он находится под подпиской о невыезде.

Еще одно расследование, связанное с коррупцией, завершилось 15 сентября. Перед судом предстанет бывший начальник сектора судебных экспертиз за то, что «продавал» нужные результаты проверок.