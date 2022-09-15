Бывший начальник сектора судебных экспертиз предстанет перед судом в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бывший начальник сектора судебных экспертиз по вопросам пожарной безопасности предстанет перед судом в подмосковном Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 15 сентября.

По ее словам, подозреваемый, пользуясь должностными полномочиями, предоставил выгодное двоим мужчинам заключение пожарно-технических экспертиз за вознаграждение. Сумма, которую получил злоумышленник, составила 650 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки должностным лицом» и «Получение взятки в крупном размере».

Расследование в отношении экс-начальника Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Московской области» включило в себя более 15 допросов и очных ставок и обыски. В результате следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого для передачи дела на рассмотрение в суд по существу.

Дела, возбужденные в отношении мужчин, дававших взятки, выделенны в отдельное производство.

Другое дело о коррупции расследуется в Магнитогорске. По подозрению во взяточничестве задержали заместителя мэра города.