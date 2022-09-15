Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бывший начальник сектора судебных экспертиз предстанет перед судом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Бывший начальник сектора судебных экспертиз предстанет перед судом в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бывший начальник сектора судебных экспертиз по вопросам пожарной безопасности предстанет перед судом в подмосковном Подольске. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 15 сентября.

По ее словам, подозреваемый, пользуясь должностными полномочиями, предоставил выгодное двоим мужчинам заключение пожарно-технических экспертиз за вознаграждение. Сумма, которую получил злоумышленник, составила 650 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки должностным лицом» и «Получение взятки в крупном размере».

Расследование в отношении экс-начальника Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по Московской области» включило в себя более 15 допросов и очных ставок и обыски. В результате следователи собрали достаточно доказательств вины подозреваемого для передачи дела на рассмотрение в суд по существу.

Дела, возбужденные в отношении мужчин, дававших взятки, выделенны в отдельное производство.

Другое дело о коррупции расследуется в Магнитогорске. По подозрению во взяточничестве задержали заместителя мэра города.

взятка Подмосковье Следственный комитет Московская область Подольск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте