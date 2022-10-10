Ресторатор Бухаров объяснил снижение посещаемости в столичных ресторанах

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О причинах снижения числа посетителей в дорогих столичных ресторанах рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Он отметил, что в настоящее время сложилось много факторов. Начиная с пандемии, кризис продолжается: ресторанный бизнес испытывает экономические потери, частично нарушена логистика.

Кроме того, роль играют сезонные факторы. Осенью традиционно люди занимаются своими приусадебными участками, кто-то из них едет в отпуск, сидит с детьми и так далее.

— Традиционно с конца августа до начала октября был спад: все занимаются своими делами и в рестораны не ходят. Сейчас же к тому же информационный фон влияет на людей и на предпринимателей, и всегда в такой тревожный момент включается момент экономии, — пояснил Бухаров в комментарии Общественной службе новостей.

Пока сложно сказать, когда произойдет очередной подъем спроса в столичных ресторанах, добавил он.

За последние две недели посещаемость дорогих ресторанов в Москве снизилась на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставила компания Focus Technologies.