«Ни капли дождя»: синоптик Шувалов обещал москвичам золотую осень до конца недели

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Золотая осень продлится в Москве до конца этой недели. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, жителей столицы будут радовать ясные солнечные дни без осадков. Однако во вторник и в среду ночью возможны заморозки.

— На этой неделе в Москве будет хорошая погода. В первой половине недели не выпадет ни капли дождя. Однако во вторник и среду ясная погода обернется ночными заморозками. Днем будут прекрасные 10–11 градусов тепла и слабый ветер. Отличная погода для прогулок и для того, чтобы любоваться московской золотой осенью, — рассказал Шувалов.

Синоптик отметил, что во второй половине недели ночные заморозки закончатся. А вероятность дождей также очень низкая.

— Во второй половине недели дожди также маловероятны, но облачность будет больше. Температура днем будет немного ниже — 8–9 градусов. Ночные заморозки уже исчезнут. Погода будет радовать жителей столицы, — считает эксперт.

Ранее синоптик, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила о похолодании в Москве. Жителей Москвы в ночь на вторник и среду ждет похолодание до минусовых температур, однако после этого вернутся теплые дни.

Она отметила, что отрицательные температуры в ночное время не редкость для октября. По ее словам, в ночь на вторник и среду температура в Москве понизится до минус одного градуса. Дневная температура останется высокой, во вторник будет плюс 10–12 градусов тепла, в среду — плюс 8–10 градусов, что примерно соответствует климатической норме.