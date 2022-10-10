Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Клавишник «Ласкового мая» Михаил Афанасьев скончался

Евгений Белоусов
Общество
Клавишник «Ласкового мая» Михаил Афанасьев скончался
Фото: vk.com/club53429905

Умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил продюсер и создатель группы Андрей Разин.

— Ушел из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе, — рассказал он.

Разин выразил свои соболезнования семье Афанасьева. Он также охарактеризовал музыканта как человека очень ответственного и надежного. По словам создателя «Ласкового мая», клавишник даже брал шефство над новыми участниками коллектива, передает РИА Новости.

Новость дополняется.

Смерть Музыканты «Ласковый май»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте