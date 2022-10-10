Клавишник «Ласкового мая» Михаил Афанасьев скончался

Фото: vk.com/club53429905

Умер клавишник первого состава группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил продюсер и создатель группы Андрей Разин.

— Ушел из жизни клавишник первого состава «Ласкового мая», который бессменно работал в моей группе всегда, бессменно сопровождал концерты мои. Это уникальный человек Миша Афанасьев, которого любили безумно все в группе, — рассказал он.

Разин выразил свои соболезнования семье Афанасьева. Он также охарактеризовал музыканта как человека очень ответственного и надежного. По словам создателя «Ласкового мая», клавишник даже брал шефство над новыми участниками коллектива, передает РИА Новости.

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