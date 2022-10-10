Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт посоветовал вернуть Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива»

Ирина Игнатенко
Спорт
Эксперт посоветовал вернуть Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный эксперт, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев заявил, что московскому «Локомотиву» нужно срочно вернуть на пост главного тренера Юрия Семина. За последнее время команда потерпела пять поражений подряд в Чемпионате России и занимает с девятью очками 14-е место.

По мнению эксперта, Юрий Семин может поработать с командой еще 2–3 сезона и изменить ситуацию к лучшему.

— Это легенда «Локомотива». Прямой, принципиальный и честный, из-за чего и случались конфликты с руководителями клуба. Но ситуация сейчас такова, что нужно найти компромисс. Знаю, что Семин готов возглавить команду, дело только в том, позовут или нет, — отметил Пономарев в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт также добавил, что пост главного тренера клуба могут занять Сергей Юран и Андрей Талаев. Пономарев высоко оценил их профессиональные качества.

Немец Йозеф Циннбауэр недавно покинул должность главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе команды.

Футбол ФК Локомотив Юрий Семин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте