Эксперт посоветовал вернуть Юрия Семина на пост главного тренера «Локомотива»

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Известный эксперт, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев заявил, что московскому «Локомотиву» нужно срочно вернуть на пост главного тренера Юрия Семина. За последнее время команда потерпела пять поражений подряд в Чемпионате России и занимает с девятью очками 14-е место.

По мнению эксперта, Юрий Семин может поработать с командой еще 2–3 сезона и изменить ситуацию к лучшему.

— Это легенда «Локомотива». Прямой, принципиальный и честный, из-за чего и случались конфликты с руководителями клуба. Но ситуация сейчас такова, что нужно найти компромисс. Знаю, что Семин готов возглавить команду, дело только в том, позовут или нет, — отметил Пономарев в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт также добавил, что пост главного тренера клуба могут занять Сергей Юран и Андрей Талаев. Пономарев высоко оценил их профессиональные качества.

Немец Йозеф Циннбауэр недавно покинул должность главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе команды.