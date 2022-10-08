«Локомотив» уволил главного тренера Циннбауэра после пяти поражений подряд в РПЛ

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Немец Йозеф Циннбауэр покинул должность главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе команды.

— Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив», — отмечается на сайте клуба.

8 октября «Локомотив» проиграл «Сочи» в 12-м туре Российской премьер-лиги со счетом 0:4, потерпев пятое поражение подряд в чемпионате с общей разницей мячей 3–13. Команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице.

В начале сентября «Локомотив» уволил Марвина Комппера из-за неудовлетворительных результатов его работы. Вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения игрового состава тогда передали Циннбауэру.

7 сентября лондонский футбольный клуб «Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера. Увольнение Тухеля объяснили тем, что новые владельцы считают необходимыми перемены в клубе. Тренерский штаб лондонской команды временно возьмет на себя ответственность за тренировки футболистов и подготовку к предстоящим матчам.