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«Локомотив» уволил главного тренера Циннбауэра после пяти поражений подряд в РПЛ

Евгений Белоусов
Спорт
«Локомотив» уволил главного тренера Циннбауэра после пяти поражений подряд в РПЛ
Фото: Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Немец Йозеф Циннбауэр покинул должность главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в субботу, 8 октября, сообщили в пресс-службе команды.

— Спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив», — отмечается на сайте клуба.

8 октября «Локомотив» проиграл «Сочи» в 12-м туре Российской премьер-лиги со счетом 0:4, потерпев пятое поражение подряд в чемпионате с общей разницей мячей 3–13. Команда опустилась на 14-е место в турнирной таблице.

В начале сентября «Локомотив» уволил Марвина Комппера из-за неудовлетворительных результатов его работы. Вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения игрового состава тогда передали Циннбауэру.

7 сентября лондонский футбольный клуб «Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера. Увольнение Тухеля объяснили тем, что новые владельцы считают необходимыми перемены в клубе. Тренерский штаб лондонской команды временно возьмет на себя ответственность за тренировки футболистов и подготовку к предстоящим матчам.

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