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Тренер Комппер покинул московский «Локомотив» из-за плохих результатов

Евгений Белоусов
Спорт
Тренер Комппер покинул московский «Локомотив» из-за плохих результатов
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» покидает команду из-за неудовлетворительных результатов. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ФК.

— В связи с неудовлетворительными результатами команды Марвин Комппер покидает тренерский штаб первой команды футбольного клуба «Локомотив», — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь всеми вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру занимается главный тренер Йозеф Циннбауэр.

Недавно грозненский «Ахмат» со счетом 2:1 в меньшинстве обыграл в гостях московский «Локомотив» в матче восьмого тура РПЛ. В составе грозненцев отличились Мохамед Конате (3) и Лечи Садулаев (62). У железнодорожников мяч в ворота соперников с пенальти отправил Антон Миранчук (42).

Это поражение стало третьим для «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ. На счету клуба девять очков. Он занимает девятую строчку в турнирной таблице. «Ахмат» с 11 очками поднялся на восьмую позицию.

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