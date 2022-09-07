«Челси» объявило об увольнении Тухеля с поста главного тренера

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Лондонский футбольный клуб «Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе команды.

— От имени всех сотрудников ФК «Челси» клуб хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его сотрудникам за все их усилия во время работы в клубе. Томас по праву займет место в истории «Челси» после победы в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира в свое время здесь, — говорится в сообщении.

Увольнение Тухеля объяснили тем, что новые владельцы считают необходимыми перемены в клубе. Тренерский штаб лондонской команды временно возьмет на себя ответственность за тренировки футболистов и подготовку к предстоящим матчам.

До этого стало известно, что тренер столичного футбольного клуба «Локомотив» Марвин Комппер покидает команду из-за неудовлетворительных результатов его работы. Уточняется, что теперь всеми вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения игрового состава занимается главный тренер Йозеф Циннбауэр.