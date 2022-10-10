Защита по-женски: какие приемы самообороны позволят отбиться от маньяка

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В Москве местной жительнице удалось отбиться от маньяка, укусив его за нос. Злоумышленник напал на москвичку около часа ночи. Неизвестный набросился на женщину со спины и, повалив ее на землю, попытался изнасиловать. Дама оказала активное сопротивление: кричала и отбивалась. В какой-то момент она укусила нападавшего за нос. На крики прибежали прохожие, что спугнуло насильника, и он скрылся. «Вечерняя Москва» решила узнать, какие способы самообороны помогут представительницам прекрасного пола защититься от нападения.

По словам мастера спорта по боксу международного класса Алексея Липнова, главное во время собственной защиты не превысить самооборону:

— Чтобы не допустить этого, лучше выбирать болевые точки, которые являются уязвимыми местами любого человека, но физическое воздействие на них не несет серьезного урона для здоровья, за что впоследствии могут привлечь к ответственности. Это глаза, язык, нос, паховая область. Можно использовать природные данные для защиты — зубы и ногти. Если зажать ногтями глаза, область сонной артерии, где много нервных окончаний и сосудов, от боли злоумышленник схватится за эти органы, а вы успеете вырваться.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что не стоит недооценивать свои способности в состоянии аффекта:

— Знаю случай, когда на девушку напал мужчина, а она прокусила ему щеку до мяса. Вот на что способен человек, защищая собственную жизнь.

Эксперт отметил, что использование ногтей и зубов может быть малоэффективным, если нападающих двое и больше:

— Конечно, лучше посещать секции любого вида боевого искусства, например, айкидо. Даже если вы походите год на занятия, то навыки, которые вы получите там, помогут рефлекторно отбиться от противника, используя эффективные приемы, которые не наносят серьезного вреда здоровью.

В некоторых случаях можно использовать в качестве средства самообороны женскую сумочку:

— Ею можно огреть противника, главное — совершать неожиданные действия, которые заставят нападающего опешить. Бейте сумкой по болевым зонам: живот, глаза, уши, трахея, грудина, плечевое сплетение или почки.

В зону паха, предупредил спикер, нужно наносить удар только в тех случаях, когда ситуация критическая и противник приставил к шее нож. Главная задача во время удара — временно заблокировать действия противника, а не забить его.

В ход могут пойти также шокеры и газовые баллончики, но и их тоже следует использовать правильно. Так, электрошокером следует бить по открытым участкам кожи, чтобы был эффект. Газовые баллончики нужно направлять на глаза, дабы противник отвлекся, а вы успели вырваться и скрыться, заключил спикер.