«Никогда ничего не просите»: Сябитова рассказала, как успешно выйти замуж

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Российская сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала своим подписчикам, как успешно выйти замуж. Звезда продолжает делиться мудростью с молодыми девушками.

Она советует женщинам зарабатывать самостоятельно, планировать финансовую независимость.

— Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут, — советует звездная сваха в своем Telegram-канале.

Для счастливого брака прекрасному полу стоит забыть про расчетливость, чтобы полностью не впасть в зависимость от супруга, считает Сябитова.

Сильный пол, по ее мнению, хочет видеть рядом с собой зрелую личность, а не содержанку. В противном случае мужчина может почувствовать вседозволенность.

Также Сябитова подчеркивает, что даже сильных и независимых могут перестать любить, но уважать — не перестанут.

23 сентября телеведущая дала пару советов девушкам, как удержать мужа от измены. Она порекомендовала всегда стремиться внешне привлекать своего супруга. Это, по ее словам, один из действенных способов не потерять мужчину, ведь с давних времен ловкие, умные и сильные женщины являлись эталоном красоты для сильного пола.