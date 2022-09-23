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Приметы и советы

Роза Сябитова дала советы, как удержать мужа

Дарья Сорокина
Общество
Роза Сябитова дала советы, как удержать мужа
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Телеведущая Роза Сябитова выложила пост, в котором раскрыла девушкам пару секретов о том, как удержать мужа.

У знаменитой свахи передачи «Давай поженимся!» большой багаж семейной мудрости, которой она поделилась с представительницами прекрасного пола.

— Способы удержания мужа существуют давно. В старые времена любящая жена заботилась о том, чтобы муж ее любил и сохранял верность. Достигалось это разными способами. От чародейских — в виде травок, обрядов — до сытных ужинов, после которых муж предпочитал мягкую уютную постель с женой вечерним гулянкам, — делится Сябитова.

Она порекомендовала всегда стремиться внешне привлекать своего супруга. Это, по ее словам, один из действенных способов не потерять мужчину, ведь с давних времен ловкие, умные и сильные женщины являлись эталоном красоты для сильного пола.

Также телеведущая добавила, что девушкам нельзя портить отношения с семьей мужа, нужно стараться создать приятное впечатление о себе.

— Жаловаться матери и отцу молодой женщине и в голову не приходило, ведь из родительского дома она ушла, как будто умерла и родилась заново уже в новой семье, — добавила Роза Сябитова в Telegram-канале.

Недавно Роза Сябитова назвала оптимальную разницу в возрасте для счастливых отношений.

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