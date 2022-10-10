Двое мужчин три дня спаивали и насиловали 13-летнюю девочку в столице

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Двое мужчин на протяжении трех дней насиловали 13-летнюю девочку в Москве, удерживая ее в квартире. Об этом стало известно в понедельник, 10 октября.

Известно, что помимо преступлений сексуального характера, злоумышленники еще и опаивали ребенка алкоголем.

Когда преступники отпустили ребенка на свободу, она обо все рассказала взрослым. Полиция уже задержала подозреваемых. Один из них ранее был судим за аналогичное преступление.

По данному факту проводится проверка. Силовики выясняют, как злоумышленники заманили девочку в квартиру, а также почему родители не обратились с заявлением о пропаже ребенка в правоохранительные органы, сообщает РЕН ТВ.

29 сентября завершилось расследование по делу об убийстве и изнасиловании девушки на северо-западе столицы. Перед судом предстанут обвиняемые 1990 и 2000 годов рождения.