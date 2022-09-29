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Мужчины, избившие и изнасиловавшие девушку на северо-западе столицы, предстанут перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчины, избившие и изнасиловавшие девушку на северо-западе столицы, предстанут перед судом
Фото: СК РФ
Россия, Москва, бульвар Яна Райниса Карта всех событий

Двое мужчин, которые избили и изнасиловали девушку на северо-западе столицы, предстанут перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 29 сентября.

Злоумышленники 1990 и 2000 годов рождения в зависимости от роли каждого обвиняются по статье «Изнасилование, совершенное с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, группой лиц по предварительному сговору».

В ходе допроса сами подозреваемые полностью признали свою вину. Помимо этого, собрано достаточное количество доказательств, которые полностью изобличают фигурантов в совершенном преступлении.

Нападение на девушку, о котором идет речь, произошло 24 апреля 2022 года. Молодые люди привели 24-летнюю девушку, с которой познакомились в клубе, в подъезд жилого дома на бульваре Яна Райниса, после чего избили ее и изнасиловали, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

Вскоре после этого их задержали и заключили под стражу.

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