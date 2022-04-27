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Двое мужчин изнасиловали девушку в подъезде жилого дома

Елена Самойлова

Происшествия
Двое мужчин изнасиловали девушку в подъезде жилого дома
Фото: shutterstock
Россия, Москва, бульвар Яна Райниса Карта всех событий

Двое мужчин избили и изнасиловали девушку в подъезде жилого дома на северо-западе столицы. Об этом в среду, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, все произошло в доме на бульваре Яна Райниса. А познакомились обвиняемые с 24-летней пострадавшей накануне в клубе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Вскоре были задержаны подозреваемые — мужчины 1990 и 2000 годов рождения, им уже предъявлено обвинение.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигурантов под стражу.

Иванова добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы.

26 апреля стало известно, что суд не выпустил из-под ареста спортсмена Новоселова, обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки.

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