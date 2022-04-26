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Суд не выпустил из-под ареста спортсмена Новоселова, обвиняемого в изнасиловании

Елена Самойлова

Происшествия
Суд не выпустил из-под ареста спортсмена Новоселова, обвиняемого в изнасиловании
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московский городской суд оставил под стражей бойца ММА Максима Новоселова, обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом во вторник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Неделей ранее адвокат спортсмена Дмитрий Трубин подавал апелляционную жалобу на решение суда об аресте его клиента. Однако Мосгорсуд оставил решение без изменения, а апелляцию защиты не удовлетворил.

Кроме того, в пресс-службе столичной прокуратуры отметили, что обвинительное заключение по делу уже утверждено.

— Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Тушинский районный суд для рассмотрения по существу, — резюмировали в надзорном ведомстве.

В конце марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо — Максима Новоселова.

По предварительным данным, ночью в полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что в клубе «Руки Вверх» познакомилась с мужчинами. Они предложили подвезти ее с подругой домой, но автомобиль остановился на Путилковском шоссе. Позже боец попытался изнасиловать одну из девушек.

На следующий день суд отправил бойца ММА в СИЗО. Сам мужчина все обвинения отрицает и настаивает на том, что задержание произошло «по непонятной причине». О том, что известно о событиях той ночи, читайте в материале «ВМ».

Аресты изнасилование ММА
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