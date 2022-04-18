Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Даже есть спортзал»: адвокат Новоселова рассказал об условиях для бойца ММА в СИЗО

Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
«Даже есть спортзал»: адвокат Новоселова рассказал об условиях для бойца ММА в СИЗО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В понедельник, 18 апреля, адвокат Максима Новоселова Дмитрий Трубин в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, как спортсмен проводит время в изоляторе.

Сейчас Новоселов содержится в СИЗО-77/3, в камере с ним сидит еще один человек.

— Максим сообщил, что в изоляторе на удивление хорошая еда, есть спортзал, на посещение которого он подал заявку. А сейчас занимается спортом в камере: в день примерно 1000 отжиманий, — рассказал Трубин.

Также, по словам защитника, двое его коллег (у спортсмена три адвоката — прим. «ВМ») и сам Новоселов смогли ознакомиться с материалами уголовного дела. Боец ММА дал показания, но вину категорически не признает.

— Заседание назначено на 26 апреля в Московском городском суде. Там будет рассмотрена жалоба на ранее избранную меру пресечения — арест, — подчеркнул Трубин.

Помимо этого, защитник бойца ММА заявил, что он (Новоселов — прим. «ВМ») прошел освидетельствование.

— У него было выявлено состояние алкогольного опьянения, а вот потерпевшая как раз от освидетельствования отказалась. Также в день задержания Максим прошел и судебно-медицинскую экспертизу, — резюмировал адвокат, заявив, что более подробно расскажет обо всем на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении Новоселова, обвиняемого в изнасиловании, завершено.

Напомним, 27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо. Ночью в полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что в клубе «Руки Вверх» познакомилась с мужчинами. Они предложили подвезти ее с подругой домой, но автомобиль остановился на Путилковском шоссе. Позже боец попытался изнасиловать одну из девушек.

На следующий день суд отправил бойца ММА в СИЗО. Сам мужчина все обвинения отрицает и настаивает на том, что задержание произошло «по непонятной причине». О том, что известно о событиях той ночи, читайте в материале «ВМ».

Читайте также:
изнасилование ММА Адвокаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Шаманов
Владимир Шаманов

Герои защитят государство

Анатолий Валетов
Анатолий Валетов

Всегда готовы оказать поддержку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Все мнения
О проекте