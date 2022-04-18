«Даже есть спортзал»: адвокат Новоселова рассказал об условиях для бойца ММА в СИЗО

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В понедельник, 18 апреля, адвокат Максима Новоселова Дмитрий Трубин в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» рассказал, как спортсмен проводит время в изоляторе.

Сейчас Новоселов содержится в СИЗО-77/3, в камере с ним сидит еще один человек.

— Максим сообщил, что в изоляторе на удивление хорошая еда, есть спортзал, на посещение которого он подал заявку. А сейчас занимается спортом в камере: в день примерно 1000 отжиманий, — рассказал Трубин.

Также, по словам защитника, двое его коллег (у спортсмена три адвоката — прим. «ВМ») и сам Новоселов смогли ознакомиться с материалами уголовного дела. Боец ММА дал показания, но вину категорически не признает.

— Заседание назначено на 26 апреля в Московском городском суде. Там будет рассмотрена жалоба на ранее избранную меру пресечения — арест, — подчеркнул Трубин.

Помимо этого, защитник бойца ММА заявил, что он (Новоселов — прим. «ВМ») прошел освидетельствование.

— У него было выявлено состояние алкогольного опьянения, а вот потерпевшая как раз от освидетельствования отказалась. Также в день задержания Максим прошел и судебно-медицинскую экспертизу, — резюмировал адвокат, заявив, что более подробно расскажет обо всем на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела в отношении Новоселова, обвиняемого в изнасиловании, завершено.

Напомним, 27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо. Ночью в полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что в клубе «Руки Вверх» познакомилась с мужчинами. Они предложили подвезти ее с подругой домой, но автомобиль остановился на Путилковском шоссе. Позже боец попытался изнасиловать одну из девушек.

На следующий день суд отправил бойца ММА в СИЗО. Сам мужчина все обвинения отрицает и настаивает на том, что задержание произошло «по непонятной причине». О том, что известно о событиях той ночи, читайте в материале «ВМ».