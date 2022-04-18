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Обвиняемый в изнасиловании боец ММА Новоселов предстанет перед судом

Елена Самойлова

Происшествия
Обвиняемый в изнасиловании боец ММА Новоселов предстанет перед судом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Митино, Путилковское шоссе Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новоселова, обвиняемого в изнасиловании 18-летней девушки. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, следователи обладают набором доказательств, достаточных для направления дела в суд.

Напомним, 27 марта стало известно о задержании чемпиона Европы по самбо. Ночью в полицию поступил звонок от 18-летней девушки, которая сообщила, что в клубе «Руки Вверх» познакомилась с мужчинами. Они предложили подвезти ее с подругой домой, но автомобиль остановился на Путилковском шоссе. Позже боец попытался изнасиловать одну из девушек.

На следующий день суд отправил бойца ММА в СИЗО. Сам мужчина все обвинения отрицает и настаивает на том, что задержание произошло «по непонятной причине». О том, что известно о событиях той ночи, читайте в материале «ВМ».

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