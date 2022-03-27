В Москве задержали бойца ММА Максима Новоселова

Фото: pixabay.com

Чемпиона Европы по самбо Максима Новоселова доставили в отделение полиции. Об этом сам спортсмен сообщил в воскресенье, 27 марта.

По его словам, задержание произошло «по непонятной причине».

По данным РЕН ТВ, причиной задержания могло стать обвинение в изнасиловании девушки. Уточняется, что бойца задержали во время его поездки в автомобиле, в котором он сидел в качестве пассажира.

25 апреля 2021 года СМИ узнали о конфликте между российским актером Александром Палем, его друзьями и экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА Кевином Антиповым. По предварительным данным, 23 апреля артист и двое его приятелей напали на спортсмена в Малом Левшинском переулке после того, как он вышел с празднования дня рождения одного из своих знакомых.

Антипов собирался уехать домой на такси, когда компания из трех молодых людей набросилась на него и жестоко избила, а затем скрылась с места происшествия. Полиция узнала о случившемся от врачей, к которым Антипов попал с серьезными травмами головы и лица, гематомами и ушибами.