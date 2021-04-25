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СМИ: Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА в Москве
Фото: Е. Чеснокова / РИА Новости

СМИ: Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА в Москве

Илья Ашуров

Происшествия

Известный актер Александр Паль участвовал в избиении молодого спортсмена. Об этом СМИ стало известно в воскресенье, 25 апреля.

Сообщается, что актер вместе с двумя своими друзьями избил хоккеиста ЦСКА. У пострадавшего диагностированы тяжелые повреждения. На данный момент Паль задержан.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, сообщает 5tv.ru.

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