СМИ: Александр Паль избил хоккеиста ЦСКА в Москве
Известный актер Александр Паль участвовал в избиении молодого спортсмена. Об этом СМИ стало известно в воскресенье, 25 апреля.
Сообщается, что актер вместе с двумя своими друзьями избил хоккеиста ЦСКА. У пострадавшего диагностированы тяжелые повреждения. На данный момент Паль задержан.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося, сообщает 5tv.ru.
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