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«Безобразие какое-то»: пользователей Сети возмутил откровенный наряд Водяновой
Фото: instagram.com/natasupernova

«Безобразие какое-то»: пользователей Сети возмутил откровенный наряд Водяновой

Илья Ашуров

Звезды

Телеведущий Вадим Верник разместил на своей странице в Instagram видео, на котором он со своим братом Игорем танцует с моделью Натальей Водяновой. Пользователей Сети возмутили опубликованные кадры.

Все дело в том, что на модели было довольно откровенное платье, а событие, на котором она в нем появилась, — благотворительный вечер.

— Потрясающий благотворительный вечер Натальи Водяновой и фонда «Обнаженные сердца», — написал Вадим Верник в соцсети.

Подписчики Вадима Верника раскритиковали наряд Водяновой, посчитав его слишком откровенным для подобного мероприятия.

«Очень уважала эту милую леди! Но это платье вообще не сочетается с благотворительностью!»; «Платье — жесть. Она ничего не попутала?»; «Видимо, мужчины очень рады новому фасону платья Натальи»; «Безобразие какое-то», — написали они в комментариях.

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Наталья ВодяноваИгорь ВерникВадим Верник
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